Çanakkale'nin sakin doğasını tehdit eden bir felaket daha yaşanıyor. Yaklaşık 1500 hektarlık geniş alanda etkisini gösteren büyük yangın henüz tamamen kontrol altına alınamadan, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yeni bir yangın daha başladı. Bu seferki yangın, Küçük Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alanda alevleri yükseltti. Bölgeye hızla yönlendirilen ekipler, olası bir felaketi önlemek amacıyla yangına müdahalede bulunuyor.

Gelibolu Yarımadası'nın eşsiz güzellikleri içinde bulunan makilik alan, yangınla birlikte korkunç bir tehlike altında. Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasındaki bu alanda çıkan yangına yönelik olarak Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün öncü ekipleri, alevlere karşı koymak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Keşan bölgesinden gelen yangın söndürme ekipleri, yangının büyümesini engellemek ve yayılmasını önlüyor.