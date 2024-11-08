İstanbul Kağıthane’de düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri’nin açılışı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Yumaklı, “Türkiye, tarımsal gayrisafi hasılada Avrupa’da 68 buçuk milyar dolarla 1. sırada, dünyada da 9. ülkeyiz” dedi.

Kağıthane Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonulular Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 18. Kastamonu Tanıtım Günleri’nin açılışı yapıldı. Kağıthane Hasbahçe’de yapılan etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, vali yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti başlarken mehteran takımı gösteriyle devam etti.

Etkinliklerin hayırlı olması dileğinde bulunan Bakan Yumaklı, “Kastamonu’muz için düzenlenen 18. Tanıtım Günlerinin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kastamonu’muzun gelenek, görenek, kültür ve lezzetini çok kıymetli İstanbullu kardeşlerimizle buluşturmak için emek veren hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tanıtım günlerini ziyaret ederek şehrimizin değerleriyle buluşacak olan vatandaşlarımızın güzel bir vakit geçirmesi temennisiyle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“85 milyonun huzuru, refahı ve geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz”

Türkiye’nin istikrara, özgüvene, kardeşliğe ve büyük hedefler için odaklanmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Yumaklı, “Türkiye olarak, milli güvenlik politikalarımızı son derece dikkatli ve gerçekçi bir şekilde geliştiriyoruz. Ülkemizin terör belasından kurtarılması, terörün tamamen bitirilmesi için, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek üzere her sahada etkin bir mücadele içindeyiz. Bugün; Türkiye’nin istikrara, özgüvene, kardeşliğe ve büyük hedefler için odaklanmaya ihtiyacı vardır. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bunun mücadelesini veriyoruz. Bu çerçevede 85 milyonun huzuru, refahı ve geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz milletimize, ülkemizin gücüne güveniyoruz” dedi.

“Avrupa’da tarım ihracatında birinciyiz”

Bakan Yumaklı, “Türkiye, tarımsal gayrisafi hasılada Avrupa’da 68 buçuk milyar dolarla 1. sırada dünyada da 9. ülkesiyiz. Gerçekleri saptırmak ve karartmak isteyenler olacaktır. Umurunuzda bile değil. Biz güçlü bir ülkeyiz ve güçlü bir ülke olarak kalmaya devam edeceğiz inşallah. Tarımda, sanayide ve eğitimde de aynı şekilde bütün konularda devam edeceğiz. Son 22 yılda tarımsal ihracatımızdan ve burada üretmek için ithal ettiklerimizden kalan rakam 106 milyar dolar. Ben inanıyorum ki bu konularda milletimiz uluslarına hiç kimse set çekemeyecek” diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet stantları gezdi.