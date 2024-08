Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda devam eden orman yangınıyla ilgili, “Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Valiliğimiz de gerekli tedbirleri diğer kolluk güçlerimizle birlikte almış durumda. Çok şükür 57. Alay Şehitliği’ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı’nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Müdahalemiz gece boyunca sürecek ancak şu an itibariyle her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim” dedi.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında saat 09.51’de başlayan orman yangını devam ediyor. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde konuşlu Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde yangını takip eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir hazır bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Akşamüstü yaptığım açıklamada bugün Türkiye’de 19’u orman, 23’ü kırsal alan yangını olmak üzere 42 yangına müdahale ettiğimizi söylemiştim. O saatten bu saate kadar ilave olanlarla birlikte bugün itibariyle ülke genelinde 33’ü orman, 30’u kırsal olmak üzere toplam 63 yangın çıktı. Şu anda sadece 3 aktif yangınımız var. Bunların 60 tanesini arkadaşlar müdahale ettiler ve söndürdüler. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale-Eceabat Büyükanafarta yangını sabah saat 09.51’de başlamıştı ve ilk müdahale 3 dakika içerisinde yapılmıştı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle hızlı bir yayılma göstermişti. Havanın kararmasıyla beraber gün içerisinde yapılan müdahalelerle birlikte kara ekiplerimiz takviye yaparak bu müdahalelerine devam ediyorlar. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Zaten valiliğimiz de gerekli tedbirleri diğer kolluk güçlerimizle birlikte almış durumda. Çok şükür 57. Alay Şehitliği’ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı’nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Müdahalemiz gece boyunca sürecek ancak şu an itibariyle her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim. İkinci yangın Bolu Göynük’teki Bekirfakılar yangınıydı. Bu da 12.41’de meydana gelmişti. 12.56’da da ilk müdahale yapıldı. Burada ilk başta nemin çok düşük olması, rüzgarın saatte 68 kilometre hızla esmesiyle birlikte orada da yangın çok hızlı bir yayılım gösterdi. Ancak orada da çalışmaların çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız şu anda orada müdahaleye devam ediyorlar. Bolu’da da yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Gerekli tedbirler alındı. Herhangi bir risk söz konusu değil. Manisa Gördes’i söylemiştim. Burada da çok ciddi bir rüzgar vardı. Hem havadan hem karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Çok şükür burada da 70 kilometreye yakın saatte bir rüzgar hızı tespit edilmişti. Bu yangında gayet iyi gidiyor. Özetle genel anlamda devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var bunu söylemek isterim. Yarın dediğim gibi güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum” dedi.

Yangınlarla mücadele esnasında canla başta mücadele eden orman kahramanlarına ve onların hemen yanı başında olan kamu kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere teşekkür eden Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

“Gündüz yaptığım bir açıklama vardı, bunun tekrarını yapmak istiyorum. Yarın, Cumartesi ve Pazar günü meteorolojik veriler Türkiye’nin özellikle Çanakkale’den Akdeniz’e kadar ki olan bölümünde, diğer taraflarda da elbette biz istim üzerindeyiz, risk analizimizi yapmış durumdayız ama, Çanakkale’den Akdeniz’e kadar olan bölümde çok ciddi bir şekilde nem düşüklüğü, Çok yüksek şiddette rüzgar ve hakikaten hepimizi çok etkileyecek bir hava sıcaklığı söz konusu. Dolayısıyla burada hepimizin çok ciddi bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tabiri caizse kapalı alanların dışında, evin dışında ya da hangi ortamdaysak herhangi bir ateş yakılmaması ya da ateşle alakalı bir sonuç doğuracak bir eylemde bulunmamasını özellikle belirtiyorum. Gündüz söyledim tekrar edeyim. Biz bu 3 günü adeta bir seferberlik ilan ettik. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız. İklim değişikliğinin etkisini her geçen gün çok ciddi bir biçimde hisseden dünyamızda özellikle Akdeniz çanağındaki ülkemiz elbette yangına hassas bölgelerin çokluğuyla bizlerin mücadele etmesini gerektiriyor. Ancak bu mücadelenin en önemli unsuru da çok kıymetli vatandaşlarımızın bizlere vereceği destek. Ben tekraren yangın çıkan bütün illerimize, hali hazırda yangınların devam ettiği ama iyiye giden, iyiye gittiğinde söyleyebileceğimiz Çanakkale, Manisa ve Bolu’ya tekrar geçmiş olsun diliyorum. Dediğim gibi inşallah yarın çok güzel haberler vermek üzere, hayırlı akşamlar diliyorum.”