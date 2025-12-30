Tecrübeli futbolcu, sosyal medya paylaştığı mesajında, 'Kocaelispor ile olan sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. Bu süreçte bana her zaman destek olan başta Kocaelispor camiasına ve büyük taraftarımıza yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel bir şampiyonluk yaşadık ve benim için çok değerli anılar biriktirdim. Kocaelispor'a bundan sonraki sezonlarda başarılar diliyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA