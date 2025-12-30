Excalibur G915, 165 Hz yenileme hızına ve yüzde 100 sRGB renk doygunluğuna sahip ekranı, RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleriyle oyunlardan grafik yoğun uygulamalara kadar hızlı ve güçlü bir deneyim sunuyor.

2,3 kg hafifliği ve 20,5 mm inceliğiyle Excalibur G915, mobil kullanım avantajını sunuyor. Dayanıklı metal tasarımı premium bir kullanım hissi sağlıyor. RTX 5000 serisi en yeni nesil ekran kartları desteklerken, mobiliteden de ödün vermiyor.

Geniş ekranda daha fazla alan, kompakt tasarım avantajı

15.6'' laptop kompaktlığında sunulan 16'' ekran, daha geniş bir çalışma ve oyun alanı sağlarken laptopun taşınabilir yapısını koruyor. Yansıma önleyici kaplaması farklı ortamlarda konforlu kullanım sunarken, geniş görüş açısı sayesinde ekran her açıdan netliğini koruyor. 4 bölgeli RGB aydınlatmalı klavye, kullanıcıların kendi oyun tarzlarını yansıtmalarına imkan tanırken; hassas ve hızlı tepki veren tuş yapısı, rekabetçi oyunlarda güvenilir kontrol sağlıyor.

Oyunlarda akıcılık, yapay zeka destekli deneyim

Yeni nesil RTX5000 serisi ekran kartı seçenekleriyle donatılan Excalibur G915, yüksek kare hızları ve stabil performans sunarak rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. Yapay zeka destekli görüntü iyileştirme teknolojileri, daha akıcı sahneler ve gerçekçi görseller elde edilmesine katkı sağlıyor. DLSS destekli yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme teknolojileri ve MUX Switch özelliği sayesinde Excalibur G915, oyun performansında ekstra güç ve hız imkanı sunuyor. Excalibur G915'in tüm bu özellikleri oyun ve üretkenlik odaklı kullanıcılar için uzun vadeli ve tutarlı bir performans deneyimini mümkün kılıyor.

Güçlü ve verimli işlemci performansı

13. Nesil Intel Core i 7 işlemcisi, 10 çekirdekli yapısı ve 24 MB Intel Akıllı Belleğiyle Excalibur G915, yüksek işlem gücünü günlük kullanım senaryolarına dengeli şekilde yansıtıyor. 3.60GHz temel hızdan 4.90GHz'e kadar çıkabilen turbo performansı, yoğun iş yüklerinde hızlı ve akıcı bir çalışma deneyimi sunuyor. DDR5 RAM teknolojisi ise yüksek bant genişliği sayesinde, çoklu görevlerde sistem verimliliğini artırarak kullanıcıların üretkenliğini destekliyor.

Uzun süreli performans için gelişmiş soğutma

İkiz turbo fan yapısı, 3 bakır ısı borusu ve 102 adet ultra ince fan bıçağıyla geliştirilen soğutma sistemi, Excalibur G915'in performansını uzun süre korumasına yardımcı oluyor. 140 bin mm'lik geniş ısı dağıtım alanı sayesinde CPU ve GPU sıcaklıkları dengede tutulurken, yoğun oyun ve üretkenlik senaryolarında stabil kullanım sağlanıyor.

Taşınabilirlik, bağlantı seçenekleri ve multimedya deneyimi

Dayanıklı metal tasarımı premium bir kullanım hissi sağlarken; RJ45, HDMI, Type-C ve USB 3.1 bağlantıları farklı çevre birimleriyle uyumlu bir deneyim sunuyor. Thunderbolt desteği sayesinde 40Gb/s'ye varan veri aktarım hızları ve 4K görüntü iletimi mümkün olurken, Dolby Digital destekli stereo hoparlörler oyunlardan multimedya içeriklerine kadar zengin ve net bir ses deneyimi sağlıyor.