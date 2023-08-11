Bursa'da bir tarlada meydana gelen yangın, beklenmedik bir olaya dönüşerek iki grup arasında çıkan kavgayla adeta boks ringine dönüştü. Yangının çıktığı Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde, alevlerin yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulundu. Ancak yangın, iki gruptan kaynaklanan sözlü anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesine sebep oldu. Tartışmanın hızla büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte, adeta bir boks sahnesine dönen tarla çevresindeki olaylar anbean bir kamera tarafından kaydedildi. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu bu çekişmeli anlar, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.