Arnavutköy'de apartman önündeki bebek arabasını çalan ve kameradan tespit edilip yakalanan şüphelinin 13 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, Arnavutköy ilçesi Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali El Halef isimli vatandaş apartman önündeki bebek arabasının çalındığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Arnavutköy Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın gerçekleştiği günü belirledi. Görüntülerde mavi kot pantolonlu, siyah montlu ve kirli sakallı bir şahsın apartman önüne gelerek bebek arabasını aldığı ve yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yapılan incelemelerde şüphelinin Serdar Y. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Serdar Y.'nin hırsızlık ve kasten yaralama başta olmak üzere toplam 13 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Öte yandan bebek arabasının çalındığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.