Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025’in ilk yarısında TARSİM kapsamında üreticilere 7,3 milyar TL hasar tazminatı ödendiğini duyurdu. Primlerin %70’e varan kısmı devlet tarafından karşılanıyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortaları (TARSİM) kapsamında 2025’in ilk yarısında üreticilere ödenen hasar tazminatlarına ilişkin açıklama yaptı.

“Tarımda güvence bizden, üretim çiftçimizden” diyen Bakan Yumaklı, “Yılın ilk yarısında yaşanan olumsuzluklara karşı üreticilerimize 7,3 milyar TL hasar tazminatı ödedik. Prim bedeli yüzde 70’e varan oranlarda devlet tarafından karşılanan TARSİM ile çiftçimizin alın terini korumaya devam ediyoruz” dedi.

1 Ocak-10 Temmuz 2025 döneminde, 34 bin 227 üreticiye toplam 7,3 milyar TL ödeme yapıldı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bu kapsamda, zirai don için 3,6 milyar TL, dolu ve fırtına için 445 milyon TL, hayvan hayat branşlarında 3 milyar 170 milyon TL ve sera branşında 82,5 milyon TL hasar tazminatı ödendi.