Dünyadaki sorunlara yönelik dijital oyunlarla farkındalık oluşturmayı amaçlayan Games for Change platformu artık Türkiye’de BAU çatısı altında faaliyet gösterecek. Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG Lab), platformun Türkiye şubesi olarak çalışmalarına başladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı, iklim krizinden toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, kültürel mirasın korunmasından hayvan haklarına kadar dünyadaki sorunların çözümüne yönelik dijital oyunlar üreterek sosyal farkındalık oluşturmayı amaçlayan New York merkezli uluslararası Games for Change platformunun Avrupa’daki ilk şubesi oldu. Games for Change Türkiye, oyunların sosyal etki oluşturmadaki dönüştürücü gücünü paylaşarak konuyla ilgili paydaşları buluşturacak.

Games for Change Türkiye’nin tanıtımı, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen BUG Lab Oyun Kuluçka Merkezi (TEKMER) “Demo Günü” etkinliğinde BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı ve BUG Lab Kurucu Direktörü Doç. Dr. Güven Çatak tarafından gerçekleştirildi. BUG Lab TEKMER’in ön inkübasyon programından mezun olan oyun girişimcilerinin ekiplerini ve projelerini sunduğu “Demo Günü”nde konuşan Çatak, Games for Change’in içerisinde yer almanın önemine vurgu yaptı.

“Dünya çapında büyük bir ekosistem”

Doç. Dr. Güven Çatak, Games for Change’in dünya çapında önemli bir yapı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz yeni bir maceraya adım atıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi ve BUG Lab olarak Games for Change Türkiye şubesi olduk. Games for Change New York merkezli dünya çapında faaliyet gösteren çok önemli bir platform. Bu yıl 20’nci yılına giren Games for Change, oyunların değiştirici, dönüştürücü gücü üzerine çalışan; dünya sorunlarından, eğitime, sağlığa ve kültürel mirasa kadar sosyal etki ve farkındalık odaklı oyun projelerinin geliştirilmesine önayak olan, kabaca eğlence sektörü dışında kalan her türlü oyun alanıyla uğraşan bir platform, bir şemsiye yapı. Bu anlamda dünya çapında çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Akademiden sivil toplum kuruluşlarına, devlet kurumlarından, oyun ve teknoloji firmalarına kadar birçok paydaşın içinde olduğu ve desteklediği dünyaya yayılmış bir organizasyondan bahsediyoruz.”

Başarının arkasında emek var

Games for Change Türkiye şubesinin alanla ilgilenenler için yepyeni ve global fırsatlar oluşturacağına inandığını dile getiren Çatak, Avrupa’daki ilk şube olmalarının tesadüf olmadığını,12 yıllık çalışmalarının ve son yıllarda gerçekleştirdikleri etkinliklerle verilen emeklerin bu başarıyı getirdiğini vurguladı. Doç. Dr. Güven Çatak, “2022 ve 2024’te ilkinde iklim krizi, kadını güçlendirme, bilgi kirliliği, 2024’te deprem üzerine hekatonlar (hackathon) ve bootcamplar düzenledik. Yine başka bir etkinlikte göçmenlerin entegrasyonu üzerine bir hekaton yapmıştık. Pandemide gerçekleştirdiğimiz bir projede gençlerle birlikte çalışarak yine iklim krizi üzerine Reboot Earth adlı bir oyun geliştirdik. AB projeleri kapsamında engellilerin sosyalleşmesi üzerine oyunlar geliştirdik. Avrupa’daki oyun sektörü eğitimi nasıl olmalı üzerine proje yaptık. Sadece bunlar da değil, daha birçok çalışmamız var” dedi.

Yapılacak çalışmaları anlattı

Games for Change Türkiye olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Güven Çatak, “Merkezde Türkiye olmak kaydıyla, komşu ülkeler ve bölgelere de açılarak, oyunların sosyal etki oluşturmadaki dönüştürücü gücünü paylaşan ve ilgili paydaşları buluşturan bir kesişim kümesi oluşturacak. Bu yolculuğa üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, teknoloji ve oyun firmaları, araştırmacılar, eğitmenler, akademisyenler, dernekler, vakıflar ve ilgili devlet birimleri katılarak bir imece ortamı kurgulanacak. Özellikle bağımsız oyun ve XR geliştiricileri ile yakın çalışılarak, onların bu yapılanmada aktif rol oynaması için gerekli şartlar sağlanacak ve özellikle yepyeni kariyer ve girişim fırsatları oluşturacak. Games for Change Türkiye şubesi için yine bir topluluk oluşturarak yola çıkacağız” diye konuştu.