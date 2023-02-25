39 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Kongrede Niyazi Cengiz ve Bülent Yavuz'un listeleri yarıştı. Niyazi Cengiz, 215 oy alaral başkanlığa seçildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından kongrenin açılış konuşmasını yapan 39 Nolu Motorlu Taşıyıcılar kooperarifi Başkanı Recep Portakal, "Elimizden geleni yaptık. Hep beraber çalıştık. Yine sizlerle yoluma devam edeceğim." dedi.

İnegöl Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan, "Yeni yönetime başarılar diliyorum. Depremin ardından hepiniz yardım için görev aldınız. Hepinizi kutluyorum" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, "sizler değerli insanlarsanız. Tırcılar, taşımazsa hepimiz aç kalırız" dedi.

Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, "Onurlandığım bir konu var. Depremin ardından herkes tek yürek oldu. 655 araç yardım gitti. Sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Allah hepinizden razı olsun. Hepimiz aynı yöne bakıyoruz. Başkanların hepsi buraya bir şeyler kattı. Biz herkesle çalışırız. Recep başkana yeni yaşamında başarılar diliyorum. Yeni yönetime başarılar dilerim" dedi.

Kongrenin sonunda Niyazi Cengiz, eski Başkan Recep Portakal'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kongrenin sonunda üyeler sandığa giderek oy kullandı. Seçim sonucunda 215 oy alan Niyazi Cengiz başkanlığa seçilirken, Bülent Yavuz ise 127 oy aldı.

Niyazi Cengiz başkanlığındaki yönetime Feridun Aktaş, Ahmet Şahin, Mesut Yılmazsoy, Osman Baykoz seçildi.