Körfez Belediyesi’nin Taşköprü kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı Kültür Evi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Körfez Belediyesi’nin Taşköprü kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı Kültür Evi projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje içerisinde; yöresel dizayn salonu, örnek Taşköprü ev modeli, sergi alanı ve sanat kursu yer alacak.

Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’in adeta mihenk taşı olan Taşköprülülerin, manavlarımızın geleneklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla projeye başladıklarını belirterek, "100 yıllık tarihe sahip bu önemli kültüre, tüm gücümüzle sahip çıkacağız" dedi.