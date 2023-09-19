Diyet yaparken gelen ani acıkmalara karşı ne yapabiliriz? Herkes ara öğün almak zorunda mı? Online danışmanlık hizmeti fayda sağlar mı? Hamilelik kilolarından kurtulmak için kaçıncı ayda diyete başlanmalı? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları haberimizde…Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Tatil döneminde birçoğumuz, yaz aylarının vermiş olduğu rehavetle beslenmemize gerektiği kadar dikkat etmedik. Dolayısıyla yediklerimiz, vücudumuza ‘fazla kilolar’ olarak döndü. Peki tatil sürecinde aldığımız bu kiloları nasıl vereceğiz? Diyetisyen Fatma Çobur, kilo verirken dikkat edilmesi gerekenler hususunda Herkes Duysun’a bilgilendirmede bulundu. Çobur, “Herkesin beslenme şekli farklıdır.” dedi.

Diyet yaparken ani acıkmaların sebeplerinden bahseden Diyetisyen Fatma Çobur, “Bu açlık gerçekten aç olduğunuz için mi yoksa psikolojik mi? Öncelikle bunu anlamanız gerekiyor. İlk adımda açlık bastıracak çubuk tarçınlı, yeşillikli, zencefilli su içilebilir. Bu tarz içecekler hem iştah kontrolünü sağlayabilmek hem de vücutta biriken ödemin atılması noktalarında oldukça faydalı olacaktır. Suyu içtikten sonra hala açlık hissediliyorsa bir ayran ya da sade kefir tüketilebilir.” ifadelerini kullandı.

“UZUN SÜRELİ AÇLIK TAVSİYE ETMİYORUZ”

Beslenme şeklinin kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceğini ve diyet sürecinde uzun süreli açlığın tavsiye edilmediğini belirten Çobur, “Bütün danışanlar üç ara öğün yapmak zorunda değiller. Diyet dediğimiz şey parmak izi gibidir. Kişiye özeldir. Aynı evin içinde yaşayan bireyler bile farklı beslenme şekillerine sahip olabilirler. Bunu seanslarımızda detaylı bir şekilde konuşuyoruz ve en verim alınabilecek listeleri oluşturuyoruz.” dedi.

HAMİLELİK DÖNEMİ KİLOLARINDAN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Hamilelik sürecinde alınan kiloların zaman zaman kadınları psikolojik olarak da yıprattığına değinen Diyetisyen Fatma Çobur, doğumdan sonraki süreçte sabırlı olmak gerektiğine dikkat çekerek, “Sağlıklı beslenmeye gebelik döneminden başlıyoruz. Belirli periyotları var. İlk üç ay (trimester), ikinci trimester, üçüncü trimester gibi... Hamilelik sürecinde kadının, 9-12 kilo arasında alması ideal oluyor. Doğum yapınca doğal olarak vücutta ödem ve doğum şişliği oluyor. Hızlı bir şekilde ‘Ben bu kilolardan nasıl kurtulacağım?’ derdine düşüyoruz. Bu konuda annelerimizin sabırlı olmasını istiyorum. İlk altı ay direkt zayıflama sürecini tavsiye etmiyoruz. Daha çok sağlıklı beslenmeye yönlendiriyoruz. Altıncı aydan sonra ek gıdaya geçiş başlıyor ve daha sonra zayıflama diyetlerine başlanabiliyor. Aynı zamanda anne, emzirmeye devam ettiği için sütün azalmamasına da dikkat ediyoruz.” ifadelerini kullandı.