Tatil döneminde ortaya çıkan dinlenememe hissinin her zaman tatilin yetersiz geçmesinden kaynaklanmadığını ifade eden Medicana International Beylikdüzü Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, yoğun tempoya uzun süre maruz kalan kişilerin zihinsel olarak yavaşlamasının zaman alabileceğini söyledi. Tatil sürecinde kişinin kendisini başkalarıyla kıyaslaması, sürekli plan yapmak zorunda hissetmesi veya hiçbir şey yapmadığında suçluluk duyması gibi durumların dinlenme baskısını artırabildiğini belirten Uzm. Klinik Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, tatilin temel amacının mükemmel anılar biriktirmek değil, günlük yaşamın temposundan uzaklaşarak ihtiyaç duyulan molayı verebilmek olduğunu vurguladı.

Tatil beklentisi yeni bir stres kaynağına dönüşebiliyor

Tatilin mutlaka verimli, eksiksiz ve sürekli keyifli geçirilmesi gerektiğine yönelik düşüncelerin kişide görünmez bir baskı oluşturabildiğini belirten Uzm. Klinik Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, "Bazı kişiler tatilde mutlaka dinlenmiş, yenilenmiş ve mutlu hissetmesi gerektiğine inanabiliyor. Gidilecek yerler, yapılacak aktiviteler, çekilecek fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları da bu beklentiyi artırabiliyor. Dinlenmek için ayrılan zaman, fark edilmeden yeni planlar ve yapılması gerekenlerle dolduğunda tatil kişinin üzerinde ek bir stres oluşturabiliyor. Bu nedenle tatil deneyiminin herkes için aynı olmak zorunda olmadığını kabul etmek önem taşıyor" dedi.

Zihnin yavaşlaması için zamana ihtiyaç var

Yoğun ve stresli bir çalışma döneminden sonra bedenin ve zihnin bir anda rahatlamasının her zaman kolay olmadığını belirten Uzm. Klinik Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, "Uzun süre yüksek tempoda yaşayan kişilerin sinir sistemi, tatilin ilk günlerinde de aynı hızla çalışmaya devam edebiliyor. Bu nedenle kişi tatilin başlangıcında gevşemekte zorlanabilir, sürekli bir şeylerle meşgul olma ihtiyacı hissedebilir veya hiçbir şey yapmadığında suçluluk duyabilir. Günlük yaşamın hızlı akışından sonra zihnin yavaşlaması için zamana ihtiyaç duyması doğal bir durumdur. Dinlenmek, zaman kaybı değil; bedenin ve zihnin yeniden denge kurmasına yardımcı olan temel bir ihtiyaçtır" diye konuştu.

Sosyal medyadaki kusursuz tatil algısı kıyaslamaya neden oluyor

Sosyal medyada görülen tatil paylaşımlarının kişilerin kendi deneyimlerini yetersiz görmesine neden olabileceğini ifade eden Uzm. Klinik Psikolog Tuğçe Çolakoğlu şu açıklamalarda bulundu: "Sosyal medya çoğu zaman insanların yaşamlarının en iyi anlarını ve olumlu yönlerini yansıttıkları bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu paylaşımlar, kişinin kendi tatilini daha eksik veya daha az keyifli değerlendirmesine yol açabiliyor. Oysa her bireyin ihtiyaçları, beklentileri ve dinlenme biçimi farklıdır. Dinlenmek bazen yeni yerler keşfetmek, bazen sevdiklerimizle zaman geçirmek, bazen de hiçbir plan yapmadan günü akışına bırakabilmektir. Başkalarının tatil deneyimleriyle kıyaslama yapmak yerine kişinin kendisine neyin iyi geldiğini fark etmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir."

Tatil programında esnek alanlar bırakılmalı

Tatilin her anını planlamanın bazı kişiler için dinlenme fırsatını sınırlayabildiğini belirten Uzmç Klinik Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, "Sürekli bir aktivite içinde olmak veya kısa bir süre içerisinde mümkün olduğunca çok deneyim yaşamaya çalışmak, bazı kişilerde yorgunluğu artırabiliyor. Programda esnek alanlar bırakmak, plansız geçirilen zamanlara da yer açmak ve kişinin kendi ihtiyaçlarını fark etmeye çalışması daha faydalı olabilir. Uzun bir yürüyüş yapmak, manzarayı izlemek, kitap okumak, sevdiklerinizle sakin zaman geçirmek ya da yalnızca sessizce dinlenmek de tatil sürecinin değerli parçalarıdır" dedi.

İşle bağı azaltmak dinlenmeyi kolaylaştırıyor

Tatil süresince iş ve günlük sorumluluklarla olan bağın mümkün olduğunca azaltılmasının önem taşıdığını belirten Uzm. Klinik Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, "Sürekli e-postaları kontrol etmek, iş mesajlarına yanıt vermek veya günlük yaşamın stres kaynaklarını zihinde taşımaya devam etmek kişinin gerçek anlamda dinlenmesini zorlaştırabiliyor. Ekran kullanımını sınırlandırmak, sosyal medyada geçirilen zamanı azaltmak ve uyku düzenine özen göstermek zihinsel iyilik halini destekleyebiliyor. Tatilde kişinin kendisine kısa da olsa dijital ve zihinsel bir alan açması, günlük hayata daha dengeli dönmesine katkı sağlayabiliyor" şeklinde konuştu.

Dinlenmek hak edilmesi gereken bir ödül değil temel bir ihtiyaç

Dinlenmenin ancak yeterince çalıştıktan veya yorulduktan sonra hak edilen bir ödül gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, "Beden ve zihin, tıpkı beslenme ve uyku gibi düzenli dinlenmeye de ihtiyaç duyar. Kendimize dinlenmek için izin verebilmek yalnızca tatil döneminde değil, genel ruh sağlığının korunmasında da önemli bir yere sahiptir. Tatilin amacı her günü eksiksiz planlamak veya sürekli mutlu hissetmek olmak zorunda değildir. Asıl önemli olan, kişinin günlük yaşamın temposundan bir süreliğine uzaklaşabilmesi, kendisiyle yeniden temas kurabilmesi ve ihtiyaç duyduğu molayı verebilmesidir" diyerek sözlerini tamamladı.