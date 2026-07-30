Ülke genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıkları, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, öğünlerinde daha hafif ve serinletici yiyeceklere yöneldi. Bolu’da görev yapan diyetisyen Damla Kilerci de özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık havada çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlara beslenme tavsiyelerinde bulundu.

"Mineral kaybı baş dönmesine yol açabiliyor"

Sıcak havalarda damarların genişlediğini ve terlemeyle birlikte mineral kaybının arttığını belirten Kilerci, "Sıcak havalarda çok kez gözlemlediğimiz, özellikle yaşlı bireylerle, çocuklarda sıcakların artmasıyla birlikte damar genişlemesi ve terleme oluyor. Damar genişlemesi ile birlikte minerallerimiz düşüyor, kan beyne yetersiz ulaşıyor. Bununla birlikte de baş dönmesi ve göz kararmaları ortaya çıkabiliyor. Bunun için de tabii ki suyun mineralli olması çok kıymetli, bu mineral kaybını engellemek için. Özellikle içtiğimiz suyun içerisine sade maden suyu ekleyip içmenizi tavsiye ediyorum" dedi.

"Ağır beslenme halsizliğe neden oluyor"

Sıcak havalarda yapılan beslenme hatalarına dikkati çeken Kilerci, "Özellikle dört beslenme hatası burada gözünüze çarpıyor. İlki, duru su içmek. Dışarıda çalışan bireyseniz, çiftçi olarak çalışıyorsanız, beden gücünüzle özellikle çalışıyorsanız terlemeniz de çok fazla olacaktır. Özellikle de çok terleyen bir kişiyseniz de, düz duru suyu litrelerce içmek yine vücudunuzdaki mineral kaybını tetikleyecektir. Kahve ve çayı aslında ne kadar çok tüketirseniz, yine serinliyorum zannedersiniz ama idrarla birlikte yine vitamin ve mineral kaybına yol açabilir. Kahve ve çayın yanında su bulundurmak da gayet mantıklı olacaktır. Özellikle bu sıcaklarda çok ağır beslenirseniz, genelde kan şekerinin ani yükselmesine ve ani düşüşlerine sebebiyet verebilirsiniz. Dolayısıyla biraz daha lifli ve hafif beslenmek, daha çok yoğurtlu ve soğuk besinlerle günümüzü geçirmeye çalışmanız kıymetli oluyor. Eğer çok ağır beslenmeye devam ederseniz, vücut kanı midede topluyor ve beyin de burada biraz kansız kalmış oluyor. Dolayısıyla da yine baş dönmeleri ve halsizlikler de devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Soğuk cacık ve tuzlu ayran tansiyonu dengeleyebilir"

Yaz aylarında su oranı yüksek sebzelerin ve yoğurtlu yiyeceklerin tüketilmesini öneren Kilerci, "Sıcak havanın doğal serumu olan, özellikle de soğuk bir cacık ve biraz da tuzlu ayran size çok iyi gelecektir. Hem tansiyonunuzu dengeleyecek, yoğurttan gelen proteinle birlikte de sizi serinletecek. Yüksek su oranına sahip sebzeler de özellikle mevsiminde çok kıymetli. Semizotu, salatalık, kabak, domates ve salatalık gibi bu besinleri de mutlaka beslenmeye dahil etmeyi unutmayın. Yazın sizi aslında ilaçlarınız değil, doğru beslenme ve bolca su tüketimi de ayakta tutacaktır" diye konuştu.