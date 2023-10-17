Bursa'da, bir evin camını dakikalarca zorlayarak içeri sızan bir hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet D. adlı şüpheli, ev sahibinin güvenlik kamerasına aldırış etmeden camı açarak içeri girdi. Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyaları ve birkaç elektronik eşyayı çaldıktan sonra girdiği pencereden kaçmayı başardı.

Hırsızlık olayının ardından yapılan ihbar ve müracatlar sonucunda, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri Mehmet D.'nin peşine düştüler. Şüphelinin izini sıkı bir şekilde takip eden polis ekipleri, hırsızın çaldığı parayla tatil yapmak istediğini öğrendi.

Mehmet D.'nin tatil için Balıkesir Erdek'e gitmeye çalıştığını belirleyen emniyet ekipleri, Bandırma'da şüpheliyi yakaladı. Yakalanan hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.