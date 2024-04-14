Ramazan Bayramı sebebiyle Trakya’dan dönüşe geçen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar oluşturmaya devam ediyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini tamamlayan tatilcilerin, dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ - İstanbul yolunda yoğunluklar oluşuyor. Tatilcilerin dönüşü sebebiyle trafik ışıklarında zaman zaman kuyruklar oluşsa da polis ve jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgelerindeki alanlarda müdahalesi ile trafik akışı hızlandırılıyor.

Tatilcilerin oluşturduğu yoğunlukların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.