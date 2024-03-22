TAV Havalimanları, geçen yıl 9,4 milyon yolcuya hizmet veren Medine Havalimanı’nda terminal kapasitesini artırmak üzere 275 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Yatırımın üç yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, Medine Havalimanı’nda var olan terminalin kapasitesini artıracak ve yeni bir iç hatlar terminali inşa edecek. Törene, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih bin-Nasır el-Casır, Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) Başkanı Abdülaziz el-Duailej, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, Medine Havalimanı Genel Müdürü Sofiene Abdessalem, ulaştırma ve sivil havacılık yetkilileri katıldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “Kutsal toprakların giriş kapısı Medine Havalimanı’nın bizim için ayrı bir önemi bulunuyor. Suudi Arabistan’ın ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı’nı ortağımızla birlikte 12 yıldır başarıyla işletiyoruz. Hac ve umre ibadetini gerçekleştirmek üzere gelen yurttaşlarımızı Medine’de karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Üç yıl içinde tamamlamayı planladığımız bu yatırımla, yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için ciddi bir kapasite artışı oluşturacağız” dedi.

TAV Havalimanları ile Al-Rajhi Holding’in oluşturduğu konsorsiyumun Medine Havalimanı’nı Mayıs 2041’e kadar işletme hakkı bulunuyor.

Pandemi kaynaklı seyahat yasaklarının kalkmasının ardından Medine Havalimanı, 2023’te tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak 9,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanının yolcu trafiği önceki yıla göre yüzde 49, pandemi öncesine göre de yüzde 12 artış kaydetti.

Toplam 275 milyon dolarlık yatırım kapsamında 40 bin metrekarelik yeni bir iç hatlar terminali inşa edilecek. Var olan terminal de kapasitesi artırılarak sadece dış hatlara hizmet verecek. Bağlantı yolları, otopark yapımı gibi işleri de kapsayan yatırımla havalimanının kapasitesi yaklaşık 18 milyon yolcuya ulaşacak. Medine’de Haziran 2012’de operasyona başlayan TAV Havalimanları, yeni yolcu terminalini Nisan 2015’te hizmete açtı. Yeni terminal binası Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikası alan ilk bina oldu. Medine’nin, yolcu değerlendirmelerine göre verilen Skytrax ödüllerinde “Orta Doğu’nun En İyi Havalimanı” ödülü bulunuyor.