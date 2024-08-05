Bol lifli olduğu için bağırsak dostu ve sindirime destek faydaları bulunur. Taze incir faydaları arasında bağışıklığı güçlendirmek de bulunur. Bunların yanı sıra potasyumdan zengindir ve tansiyonu düşürmeye yardım eder. Ağustos sonu ve eylül ortası arasında kısa bir zamanda yetişir. Bu sebeple kurutularak da saklanır ve kışın tüketilebilir. 1 orta boy incir 48 kaloridir ve 1 porsiyon meyve yerine geçer. Her ne kadar taze incir faydalarından bahsetsek de kontrollü tüketilmelidir. Bugün tarifimizde sadece 3 malzeme ile nefis bir taze incir molası yapabilirsiniz. Tüm fit tariflerimiz için sitemizi incelemeyi unutmayın.

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

4 adet orta boy taze incir

4 tatlı kaşığı quark peyniri

2 tam ceviz

Yapılışı:

Sağlıklı ve fit tarifimizi hazırlamak için öncelikle incirlerin baş kısmını kesin. Ardından bıçak yardımıyla inciri 4’e bölün ve arasını açın. Bölme işlemi sırasında taze inciri tamamen kesmeyin. Görseldeki gibi şekil verebilirsiniz. Daha sonra her bir taze incirin arasına 1 tatlı kaşığı quark taze peynirinden ekleyin. Araları doldurarak şekil verin. Cevizleri kırın ve peynirli incirlerin üzerine serpin. Hem görseli harika olacak hem de tadı hafif olacak. Ara öğünlerinizde taze incir molası ile hafif bir seçenek elde edebilirsiniz. 1 tanesi sadece 85 kalori olacaktır. Ara öğünlerinizde 1 veya 2 adet tüketebilirsiniz. Afiyet olsun, formda tutsun.