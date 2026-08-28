Küresel piyasalarda yaşanan daralma, artan maliyetler ve rekabet koşullarına rağmen İnegöl’ün üretim ve ihracat gücünü koruduğunu belirten Uğurdağ, dış ticaret fazlası veren güçlü ekonomik yapının 2025 yılında da başarıyla devam ettiğini ifade etti.

2025 yılı dış ticaret verilerini değerlendiren İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, şunları kaydetti:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da İnegöl’ümüzün dış ticaret verilerini, ilçemizde faaliyet gösteren toplam 1.160 ihracatçı ve ithalatçı firmamızdan elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirdik. 2025 yılında ilçemiz, 1 milyar 126 milyon dolar ihracat, 333 milyon dolar ithalat gerçekleştirerek toplam 1 milyar 459 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Bununla birlikte 793 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verilmiştir. Küresel ölçekte yaşanan tüm daralmalara ve zorlu piyasa koşullarına rağmen elde edilen bu başarılı sonuçlar, İnegöl’ün üretim ve ihracat odaklı dirençli ekonomik yapısını bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır.”

Uğurdağ, İnegöl’ün dış ticaretteki güçlü konumunun, kentte faaliyet gösteren firmaların üretim kabiliyeti ve ihracat tecrübesinin en net göstergesi olduğunu belirtti.

MOBİLYA İHRACATTA LOKOMOTİF OLMAYA DEVAM EDİYOR

İnegöl’ün ihracatındaki sektörel performansa değinen Uğurdağ, mobilya sektörünün liderliğini sürdürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İnegöl denildiğinde akla gelen en önemli sektörlerin başında mobilya geliyor. Mobilya sektörümüz 2025 yılında da ihracatımızın lokomotifi olmayı sürdürmüştür. Bunun yanında tekstil, orman ürünleri, gıda, otomotiv yan sanayi, makine-metal ve diğer sektörlerimiz de İnegöl’ün zengin ihracat yapısına çok kıymetli katkılar sunmaktadır.”

Sektörel rakamların İnegöl sanayisinin üretim çeşitliliğini de ortaya koyduğunu belirten Uğurdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnegöl olarak sadece tek bir sektöre bağlı olmayan, farklı alanlarda üretim ve ihracat gerçekleştiren esnek bir sanayi yapısına sahibiz. Bu çeşitlilik bizim en önemli avantajlarımızdan bir tanesidir. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen firmalarımızın değişen şartlara uyum sağlama kabiliyeti ve yeni pazar arayışları, bu süreci başarıyla yönetmemizi sağlamıştır.”

YENİ PAZARLAR VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

İnegöl’ün ihracatını daha ileri seviyelere taşıması için katma değerli üretim, markalaşma ve yeni pazar çalışmalarının önemine dikkat çeken Uğurdağ, şunları söyledi:

“Önümüzdeki süreçte ihracatımızı artırırken yalnızca miktar olarak değil, değer olarak da büyümek mecburiyetindeyiz. Bunun için firmalarımızın Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve markalaşma çalışmalarına ağırlık vermesi büyük önem taşıyor. Aynı zamanda mevcut pazarlarımızı korurken yeni coğrafyalara ulaşmak için gayret gösteriyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin bu alanlardaki çalışmalarına destek olmak ve önlerini açmak adına projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, öncelik vermiş olduğumuz ABD pazarı odaklı TAFEX projemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli “İnegöl Mobilya Kümesi”, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Mobilya Test Merkezi projelerimiz ile ilgili çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz.”

İNEGÖL TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR

İnegöl’ün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payına ve Türkiye genelindeki sıralamasına değinen Uğurdağ, “İnegöl olarak Türkiye ekonomisine sunduğumuz katkıyı her geçen gün daha da yukarı taşımak için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ortaya koyduğumuz ihracat rakamları son derece değerlidir. İnegöl’ün üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve sanayi altyapısını daha ileri noktalara taşıyacak adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

“ÜRETİCİLERİMİZİN EMEĞİ ÇOK KIYMETLİ”

Açıklamasının sonunda İnegöl’ün dış ticaret performansında emeği bulunan iş dünyasına teşekkür eden İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, duygularını şu sözlerle özetledi:

“2025 yılı boyunca yaşanan tüm zorluklara ve küresel daralmalara rağmen üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam sağlamaya devam eden tüm sanayicilerimize, tüccarlarımıza, ihracatçılarımıza ve fedakâr çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnegöl’ün bugün sahip olduğu ekonomik gücün temelinde üreticimizin emeği, girişimcimizin cesareti ve ihracatçımızın gayreti bulunmaktadır. İnegöl olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üretmeye, ihracat yapmaya ve ülkemiz ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.”

2025 YILI İNEGÖL SEKTÖRLERE GÖRE FİRMALARIN İHRACAT SIRALAMASI

(İLK 5 FİRMA)

SEKTÖREL SIRALAMA FİRMA SEKTÖR 1 LETA CONTRACT PROJE ANONİM ŞİRKETİ MOBİLYA 2 WELTEW HOME - MELTEM MODÜLER MOBİLYA KOLTUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİLYA 3 SALONİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİLYA 4 ÇEL-MO MOBİLYA İMALATI - MOBİLYA PAZARLAMA - ORMAN ÜRÜNLERİ - İNŞAAT - OTOMOTİV - TURİZM - PETROL ÜRÜNLERİ - DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ - GIDA MADDELERİ İHRACATI- İTHALATI TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ MOBİLYA 5 KOÇAKLAR GIDA-ORMAN ÜRÜNLERİ-MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOBİLYA 2 ATEŞ ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ ORMAN ÜRÜNLERİ 3 FORESTA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORMAN ÜRÜNLERİ 4 SÜLEKLER ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ORMAN ÜRÜNLERİ 5 WOODLENT ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORMAN ÜRÜNLERİ 1 ERBAK - ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ GIDA 2 FİNE FOOD GIDA SANAYİ VE TİCARET İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ GIDA 4 FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ GIDA 5 FREŞA İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ GIDA 1 KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEKSTİL 2 SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSKO ŞUBESİ TEKSTİL 3 MARTEKS MARMARA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ TEKSTİL 4 SÜLEKLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEKSTİL 5 ÖZEL TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ TEKSTİL 1 MURAT TİCARET KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ 2 ORTAKÇI CAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OTOMOTİV YAN SANAYİ 3 ULAŞIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA İNEGÖL ŞUBESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ 1 ESKAPET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİMYA 2 SERRA SÜNGER VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİMYA 3 PLASTİPAK TURKEY PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİMYA 4 TKS GRUP KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİMYA 1 BALA MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAKİNA & METAL 2 METALAX METAL ANONİM ŞİRKETİ MAKİNA & METAL 3 NESTO MAKİNA MOBİLYA GIDA İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ MAKİNA & METAL 4 GÖZTEPE MAKİNA KALIP YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAKİNA & METAL 5 CANMAKSAN MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAKİNA & METAL