Soruşturmalara ilişkin resmî kaynaklara dayanmadan içerik üreten ve dezenformasyon yoluyla görünürlük ile gelir sağlayan sosyal medya hesaplarına yönelik tedbirler uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, Kuytulcular ve Kurişler yapılanmaları hakkında dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtilen 500’ü aşkın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Cinayete kurban giden Narin Güran olayını konu edinen “Şeytantepe” belgeseline adli soruşturma başlatılmasının da bu kararlar kapsamında olduğu ifade edildi.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda son 7 ayda 6 bin 644 hesaba erişim engeli uygulandı. En fazla kısıtlama X platformunda gerçekleşirken; onu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify takip etti. Terör örgütleri ve dezenformasyon ağlarının kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekiliyor.