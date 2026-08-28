58 yıllık geçmişiyle sektörün önemli markaları arasında yer alan Duruk Ailesi’ne ait Aroma, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Şirkete tanınan bir yıllık geçici mühletin mart ayında sona ermesinin ardından süreç Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam etti.

DURUŞMA EYLÜL AYINDA

Davayı yürüten Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı; Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma A.Ş. hakkındaki sürecin yeni duruşma tarihini 9 Eylül 2026 olarak duyurdu.

MAHKEMEDEN ÇAĞRI

Mahkeme ayrıca, şirketten alacağını tahsil edemeyen tüm taraf ve alacaklıların haklarını savunabilmeleri için davaya müdahil olabileceklerini belirterek resmi katılım çağrısı yaptı.

9 Eylül'deki oturumda, markanın geleceğini belirleyecek nihai kararın çıkması bekleniyor.