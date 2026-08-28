Kaza, gece saatlerinde Bingöl’de Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün dönüşü Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne seyir halinde olan Mehmet Akgönül (21) idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda araçta bulunan sürücü Mehmet Akgönül (21), Hasan Bingöl (21), Barış Ayvaz (15) ve Osman Aslan’ın (10) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.