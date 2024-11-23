Pendik’te düzenlenen programla, AK Parti kurucu üyesi 24, 25, 26 ve 27. dönem İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma vefatının 3. yılında anıldı.

Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, eski dönem milletvekilleri, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda misafir katıldı. Programda Uçma’nın hayatını anlatan bir kısa film yayınlandı. Programa katılan konuşmacılar Uçma ile olan hatıralarını anlattılar. Konuşmalar sırasında Uçma’nın ailesi başta olmak üzere salondaki misafirler duygu yüklü anlar yaşandı.

"İyi bir Müslüman, iyi bir fikir adamı, iyi bir dava adamıydı"

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Güzel bir toplantıya burada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kendisine her şeyden evvel Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Hocamızın en başta okuduğu ayeti hatırlatıyorum ve kendisine bunu dua niyetine söylemek istiyorum ’İyilik sahipleri Cenabı Allah’ın özel cennetlerin de yer alırlar’. İnşallah İsmet Uçma’nın da cennetin özel yerlerinde, makamlarında ağırlanmasını Cenabı Allah’tan dileriz. Benimle siyasetten sonra değil, siyasetten çok önce başlayan arkadaşlığımız, dostluğumuz var. İsmet Uçma ile ne zaman bir araya gelsek selam-kelam belli girizgahtan sonra konu hemen Türkiye’nin ve dünyanın meselelerine gelirdi. Zaman zaman derinleşerek sohbetlerimizi sürdürürüz ve hele o gençlik yıllarımızın halet-i ruhiyesi içerisinde dünyanın ne kadar ağır sorunu olursa olsun bunu hemen çözebilecek bir cesarete, kararlılığa, gözü pekliğe sahip olduğumuzu hissederdik. Hayatı boyunca ideal olarak gördüğü fikirlerinin hepsini realize edebilmek için çabalamış, çırpınmış olan bir dostumuz, arkadaşımız, kardeşimizdi. Hiç şüphesiz özellikle son dönemlerde basılan eserleri arasında kendisinin de çok önem verdiği eserlerden birisi Sebahattin Zaim hocamızın hatıralarıdır. Müslümanca yaşamaya gayret eden ve hayatının hiçbir alanını birbirinden ayırmaksızın, her birisini sürdüren birisiydi. Yine İsmet Uçma’nın en bariz özelliklerinden birisi bir dava insanı olması, iyi bir Müslüman, iyi bir fikir adamı, iyi bir dava adamı, iyi bir eylem adamıydı. Allah rahmet eylesin, Allah makamını ali eylesin ve İsmet Uçman’ın sonraki nesillerde anılacak, örnek alınacak bir şahsiyet olarak anlatılmasını Allah nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar vardır bazen hayatayken çok fazla değerini anlayamazsınız ve onun eksikliğini hissedemezsiniz"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "İnsanlar vardır bazen hayatayken çok fazla değerini anlayamazsınız ve onun eksikliğini hissedemezsiniz ama rahmetli olduktan sonra onun eksikliğini hissetme özelliğini kazanırsınız. İsmet ağabey de böyle bir insandı. Hakikaten biz arkadaşlarımız ile bir araya geldiğimizde İsmet ağabeyden bahsedince onun ne kadar bize doyurucu bilgiler verdiğini şimdi çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

"Her zaman yol gösteren bir baba figürü İsmet Uçma"

İsmet Uçma’nın oğlu Mehmet Ali Uçma, "Bir dava insanının, düşünce dünyasında izler bırakmış bir entelektüelin evladı olmak özel bir sorumluluk ve ayrıcalık anlamına gelir. İsmet Uçma’nın evladı olmak bir aile bağı kurmaktan çok bundan daha fazlasını ifade eder. Bu aynı zamanda bir ideali, bir ahlaki duruşu ve değerlerin sistemini devir almak demektir. Hayatı boyunca topluma ve çevresine ışık tutan fikirleri ve çalışmaları ile her zaman yol gösteren bir baba figürü İsmet Uçma" diye konuştu

Toplu aile fotoğrafı çekildikten sonra program sona erdi.