Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurtulmuş, teklifin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda şekillendiğini belirtti.

Meclis çatısı altında yürütülen çalışmaların önemli bir demokrasi örneği olduğunu ifade eden Kurtulmuş, farklı siyasi görüşleri ortak bir paydada buluşturan teklifin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda ülkenin iç güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Teklifin millî birlik ve kardeşliği pekiştireceğini vurgulayan Kurtulmuş, düzenlemenin demokrasinin güçlenmesine, toplumsal refahın artmasına ve yeni bir dönemin başlamasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Sürece katkı sunan siyasi partilere, sivil toplum temsilcilerine ve basın mensuplarına teşekkür eden Kurtulmuş, kanun teklifinin Türkiye ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.