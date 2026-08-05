Temel atma törenine Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Ak Parti ilçe başkanı Serdar Başak, Orhaneli Belediye başkanı Ali Osman Tayır, Orhaneli Kaymakamı Yasin Erdem, resmi daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, 'Bizim için spor ve gelecek aynı anlamı taşıyor. Gençlerimiz ve çocuklarımızın özellikle kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için spor alanlarına ciddi anlamda yatırım yapmayı çalışıyoruz. Bugün de burada yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temelini atmış bulunuyoruz. Nasip olursa yılbaşından itibaren faaliyete geçecek hizmete almış olacağız' dedi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz'da yaptığı konuşmada Müteahhitle yaptıkları görüşme ile olimpik yüzme havuzunun İnşallah 2027 başlarında tamamlanacağını düşündüklerini belirterek '2027 sezonunda evlatlarımız geçlerimiz ve Orhaneli'li hemşehrilerimiz bu güzel hizmetle buluşacak. Tabi bizler bu anlamda gayretlerin sonucu noktasında bu eserlerin Orhaneli'mize kazandırılıyor olması noktasında gerçekten çok mutluyuz. Ben özellikle Orhaneli Belediye başkanımıza, Ak parti ve Cumhur ittifakı ilçe başkanlığımıza, muhtarlar ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum derken, birlik beraberlikten güzel eserler güzel sonuçlar elde ediyoruz. Tabi bu hizmetlerimiz spor alanında olduğu gibi tarım alanında, ulaştırma alanında, yargı ve adliye alanında da devam ediyor' dedi.

Orhaneli Kaymakamı Yasin Erdem ise yaptığı konuşmada 'Allah'ın izniyle çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, kötü ortamlardan uzak durmasını sağlayan en önemli yegane şey spordur. Sağlıklı bir yaşam ve keyifli zaman geçirmeleri için bizlerin çocuklarımızı spora teşvik etmemiz gerekiyor' diye konuştu.