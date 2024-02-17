Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9’uncu kitap fuarına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Kökü sağlam olmayan hiçbir ağacın yeryüzünde sağlam olmayacağı gibi, kökü sağlam olmayacağı hiçbir milletin de uzun süreli hedeflerinin olması mümkün değildir" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9’uncu kitap fuarı Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından açılışı yapılarak kapılarını okur severlere açtı. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde açılışı yapılan kitap fuarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Onur Yazarı İbrahim Tenekeci ve tüm Üsküdarlılar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kitap fuarı açılışı, konuşmacıların kürsü konuşması ile devam etti. Programın sonunda 9’uncu Üsküdar fuarının açılış kurdelesi tüm katılımcılar tarafından kesildi.

Üsküdar 9’uncu kitap fuarında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Üsküdar hem tarihin içinde olan bir şehir, hem de tarihi bugünle yaşayan bir şehir. Üsküdar Fetih gören bir şehir ve yarımadayı seyrederek tarihi bugünde yaşayan bir şehir. Bu tür etkinlikleriyle geleceğe tarih yazan bir şehir. Üsküdar fetihten önce müslüman olmuş bir şehirdir. Fethi görmüş bir şehirdir. Ama hiç şüphesiz İstanbul’un tarihi kültürüne katkı bulunmasında Hilmi Türkmen Başkanın çalışmalarının faydası olmuştur. 31 Mart’tan sonra yapacağı 3 tane proje sundu başkanım, o projelerin gerçekleşmesini sağlayacağız. Bir taraftan teknoloji merkezleri, bir taraftan nevmekanlar, kütüphaneler ve şehrin merkezinde birçok proje yapıldı. Kitap fuarı için buradayız. Kitap okumak hayatın temel dinamiğidir. Kitap sadece cümle ve sayfalardan ibaret değil, hayatın kendisidir. Burada 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz kitap fuarında emek olduğunu görüyoruz. 70 yayınevi, 550’e yakın yazar yer alacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Türkiye’nin geleceği sizin omuzlarınızda"

Kurtulmuş, "Gençler sizin önünüzde fevkalade büyük bir birikim olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye olarak büyük bir ayrıcalığa sahip olduğumuzu farkında olmalıyız. Üsküdar’ın herhangi bir sokağında yürürken bir sokaktan geçmiyor, o sokakta asırlardır nice insanların birikimlerini de görüyoruz. İstanbul’un neresine bakarsanız bakın büyük bir medeniyeti, büyük bir kültürü görüyoruz. İstanbul’da ki bu tarihi hatırlamak mecburiyetindeyiz. Kökü sağlam olmayan hiçbir ağacın yeryüzünde sağlam olmayacağı gibi, kökü sağlam olmayacağı hiçbir milletin de uzun süreli hedeflerinin olması mümkün değildir. Okumak pasif değil, büyük bir eylemdir. Ben Türkiye’nin geleceğinden umutluyum. Türkiye’nin gençlerinden ümitliyiz. Türkiye olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde fevkalade gelecek tasarımı içerisinde hareket etmesi içerisindeyiz. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyet’in ikinci asrında çok büyük işleri planlamak ve gerçekleştirmek zorundayız. Bu yüzden Türkiye’nin geleceği sizin omuzlarınızda" diye konuştu.