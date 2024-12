Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bundan sonra ne çift kutuplu bir dünya olacak, ne tek kutuplu bir tek bölgenin, bir tek ülkenin, bir tek çevrenin yönlendireceği bir dünya olacak. Tam tersine çok kutuplu aslında çok merkezli yeni bir dünyanın kurulacağını hep birlikte göreceğiz. Bu süreç içerisinde bu çok kutupluluk çok merkezlilik içerisinde dünyada bazı ülkelerin fevkalade önemli hale geldiğini göreceğiz, zaten görüyoruz. Bu ülkelerden birisi, başlıcalarından birisi de Türkiye’dir" dedi.

İstanbul’da bulunan Haliç Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Cihannüma İstanbul Konferansına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, Sudan İslam Hareketi Şura Başkanı, Bakan ve Eski Büyükelçi Dr. Mehdi İbrahim, Avrupa Müslümanları Meclis Başkanı Dr. Abdullah Bin Mansur, siyasiler, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda da öğrenci katıldı. Düzenlenen program Kuran - ı Kerim tilaveti ve ardından okunan İstiklal Marşıyla birlikte başladı. Katılımcılar programın açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

“45 yıl süren Soğuk Savaş Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla sona ermişti“

Programda bir konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Öncelikle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz, büyük oluşların yeniden oluşların yaşandığı bir dönemdeyiz ve hemen hemen küresel ölçekte fevkalade önemli gelişmelere gebe olunan bir süreçteyiz. Önümüzdeki dönemin gereklerini son derece iyi bir şekilde anlamak, müzakere etmek ve ona göre kendi tekliflerimizi hazırlamak durumunda olduğumuzda herhalde şüphe yoktur. Bu toplantının bilgi, irade ve düzen ana başlıkları etrafında toparlanması tesadüfü değildir. Bugün dünyanın sorunları çözebilmek için derinlikli bir fikri müktesebata, derinlikli bir siyasi vizyona bunları gerçekleştirmek için sarsılmaz bir iradeye ve bu iradenin etrafında oluşacak sadece bizi ilgilendiren değil, küresel ölçekte sağlam ve sarsılmaz bir düzene ihtiyacımız olduğu aşikardır. Onun için öncelikle bu başlıkların seçilmiş olmasından dolayı da arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Şuanda dünya yeni bir döneme doğru gidiyor, yakın süreçlerde insanlık tarihinin iki önemli dönüm noktasına şahit olduk. Bunlardan birisi 1990’ların başında Berlin Duvarının yıkılmasıyla sembolleşen, Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, dünyada yeni bir siyasal dengenin ortaya çıktığı gelişmeydi. 45 yıl süren Soğuk Savaş Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla sona ermişti. Ondan sonraki dönemde de Amerika Birleşik Devletlerinin tek kutuplu olarak dünyayı yönettiğini zannettiği yeni bir düzen kurduğunu zannettiği bir süreci hep beraber yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra yeni bir dünya inşa edilecektir”

Türkiye’nin yeni dünya düzeni içerisinde merkez ülkelerden biri olarak yer aldığını söyleyen Kurtulmuş, “Aslında yaşadığımızın bir düzen değil tam manasıyla bir düzensizlik, küresel ölçekte bir düzensizlik olduğunu her bir gelişme biz çok yalın bir şekilde gösterdi, öğretti. Bu dönemin sona erişi ise 2 sene önce 2022’de Afganistan’dan Amerika’nın hızlı bir şekilde çıkışıyla birlikte başlayan süreçtir. Orada sadece insanlar uçakların kapısından, tekerleklerinden asılarak bir acziyet manzarası ortaya koymuyor. O manzara aynı zamanda dünyada hükümferman olduğu zannedilen küresel düzeninde maalesef, her taraftan döküldüğünü artık ayakta kalmadığını kalamadığını gösteren bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonra yeni bir dünya inşa edilecektir. Bu düzenin, yeni bir dünyanın nasıl oluşacağı ne şekilde oluşacağı ise bilgisi, iradesi ve bunun çerçevesinde küresel bir düzen teklifi olanların yönlendireceği bir süreç olacaktır. Önümüzde çok net olan bir şey var. Bundan sonra ne çift kutuplu bir dünya olacak, ne tek kutuplu bir tek bölgenin, bir tek ülkenin, bir tek çevrenin yönlendireceği bir dünya olacak tam tersine çok kutuplu aslında çok merkezli yeni bir dünyanın kurulacağını hep birlikte göreceğiz. Bu süreç içerisinde bu çok kutupluluk çok merkezlilik içerisinde dünyada bazı ülkelerin fevkalade önemli hale geldiğini göreceğiz, zaten görüyoruz. Bu ülkelerden birisi, başlıcalarından birisi de hiç abartısız söylüyorum ki Türkiye’dir bizim ülkemizdir. Önümüzde hem milletimizin ülkemizin geleceği, hem de insanlığın geleceği bakımından fevkalade önemli bir dönemin kapıları sonuna kadar açılmıştır. Bu çok kutuplu bir sistem ya da yeni bir sisteme geçişle birlikte esasında dünyada şuan da yaşadığımız küresel sorunların hepsiyle ilgili çözüm için alternatif bir takım düşüncelerin de ortaya konulması kaçınılmazdır. Örneğin birbiriyle son derece de alakalı olan savaşlar, çatışmalar küresel göç ve yoksulluk olgusu sadece politik bir takım pansuman tedbirleriyle çözülebilecek bir iş değildir. Bu 3 konu dünyanın hemen hemen her bölgesini yakından ilgilendiren önemli politik gelişmelerdir. Bugün dünyanın her bölgesini her ülkesini ilgilendiren küresel ısınma ve iklim değişikliği konusu da sadece bir tek alanla ilgili yanlış uygulamaların sonucu değil topyekün bir fikri müktesebatın bir dünya görüşünün bir medeniyet anlayışının sonucu gelişmiş olan sonuçlardır. Bunu da ortadan kaldırmak için alternatif bir takım çalışmaları evrensel bir takım çalışmaları ortaya koymak mecburiyetindeyiz” dedi.

Konuşmalarının ardından protokol sahnede toplu fotoğraf çekildi ve forumun açılışı resmi olarak yapıldı. Forum’un 3 gün boyunca süreceği bilgileri de aktarıldı.