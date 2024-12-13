TESKOMB Başkan Vekili ve 7.Bölge Birlik Başkanı Bahri Şarlı Başkanlığında yapılan toplantıya katılan heyet, İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret ederken, akabinde ise uzun yıllar İnegöl Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanlığı yapan merhum Hasan Öke’yi de kabri başında Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualarla andı.



S.S. 7. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği yönetim kurulu toplantısı TESKOMB Başkan Vekili ve 7.Bölge Birlik Başkanı Bahri Şarlı Başkanlığında İnegöl Esnaf Kefalet Kooperatifi Merkezinde yapıldı.

Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkanlığında İnegöl Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan, “Kooperatifimizin de Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil edildiği 7.Bölge Birliği toplantısında esnaf ve sanatkarın finans sorunları ve kooperatiflerin genel durumu görüşüldü. Esnaf ve sanatkara hizmette gecesini gündüzüne katan TESKOMB Başkan Vekili, 7 Bölge Birlik Başkanı Sn.Bahri Şarlı'ya ve Bursa Esnaf Odaları Birlik Başkanı Sn.Fahrettin Bilgit'e esnaf ve sanatkara yapmış oldukları hizmetlerden dolayı İnegöl Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Orhan Tanhan tarafından plaket takdim edildi. Alınan kararların esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını dileriz” ifadesi kullanıldı.



TABAN’I ZİYARET ETTİLER

Toplantının akabinde heyet önce İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. Başkan Tanhan, Alper Taban'a göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

MERHUM BAŞKAN UNUTULMADI

Taban’ın ziyaretinin ardından heyet daha sonra uzun yıllar İnegöl Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanlığı yapan merhum Hasan Öke’yi kabri başında Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualarla andı.