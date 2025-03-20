İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün, CHP’li milletvekilleri TBMM’de kürsüde eylem yaparak Genel Kurul oturumunun yapılmasına engel oldu. Bugün ise TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik devam etti.

Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, Buket Güler'in sunduğu Haber Masası programına bağlanarak yaşanan gelişmeleri aktardı.

Saat 14.00’te başlayan oturumda, gündem dışı konuşmalar sırasında AKP Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Son bu soruşturmalara yönelik, üzerine atılı suçlardan rahatsızsınız. Yoksa başka korkularınız mı var?" şeklinde ifadeler kullandı.

Bu açıklamalara CHP sıralarından sert tepki geldi ve milletvekilleri, protesto amacıyla sıra kapaklarına vurarak karşılık verdi. AAKP ve CHP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı, bu da Genel Kurul’daki tansiyonun artmasına neden oldu.

Tartışmanın daha da büyümesiyle bir kolonya şişesi fırlatıldı. Gerilimin devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma ara verdi.

Araya rağmen, CHP ve AKP milletvekilleri birbirlerine yakın mesafeye gelerek yüksek sesle tartışmaya devam etti. Şiddet içeren bir olay yaşanmazken, karşılıklı sözlü atışmalar sürdü. Paşayiğit’in aktardığına göre, tartışmanın zamanla yatıştığı bildirildi.