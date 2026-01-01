İLAN

T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1353 Esas

DAVALI : S.S. DİLARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ (Vergi No: 2960043789)

Davacı , AKİF SARGINER ileDavalı , S.S. DİLARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkemenizce mersis adresinize bilirkişi ek raporu ve defter inceleme gününü içerir ihtaratlı davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği, 7. İsimsiz sokağın olmaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporu ve defter inceleme gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

18/08/2025 tarihli bilirkişi ek raporunda; Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Demirci mahallesinde bulunan 3046 ada 1 parsel sayılı 7.537,00 m2 yüzölçümlü kat irtifakı kurulmuş arsa vasıflı D blok 2.katta 3/242 arsa payına irtifaklı mesken vasıflı taşınmazın dava tarihi 01.12.2022 tarihinde değeri 1.946.440,00 TL mertebesinde tespit ve takdir edilmiştir. Davacının daireyi teslim aldığı 08.01.2010 tarihinde dava tarihine kadar edindiği kira bedeli 199.951,82 TL olarak hesaplandığı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünün37718 sicil numarasında kayıtlı, 2960043789 Vergi Kimlik numaralı, davalı S.S. DİLARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ bilirkişi ek raporunaHMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,ihtar olunur.

Defter İnceleme Günü: 16/01/2026 günü saat: 14.00'da kooperatife ait ticari defter ve belgelerin inceleme gününde mahkememiz kaleminde hazır etmeniz için kesin süre verilmiş olup aksi takdirde taşınmazın davacıya fiilen teslim edildiği tarihte davacının taşınmazın mülkiyetinin devrine ilişkin koşulların oluştuğu, kooperatife herhangi bir aidat borcunun bulunmadığı hususlarını kabul etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.