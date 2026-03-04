İstanbul'da bir İETT otobüsünde geçtiğimiz haftalarda yaşanan kavga, Türkiye'de gündem olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşımada "savcı" olduğunu iddia ederek bir yolcuyu tehdit eden şüpheli Y.S. isimli kadın, hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu. Buna göre Y.S. isimli kadın için "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya platformlarında 21 Şubat 2026 tarihinde paylaşılıp gündem olan ve toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan olaya ilişkin video içeriğinde, Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirten, ancak yapılan soruşturma sırasında Cumhuriyet Savcısı olmadığı anlaşılan, kadın yolculardan birine yönelik 'Seni öldürürüm, yobaz, bir daha Türkiye de barın bakim sen kimsin' gibi sözler sarf etiği tespit edilen, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan re’sen soruşturma kapsamında tutuklama talebi ile sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verilen, şüpheli Y.S. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan dolayı cezalandırılmasına karar verilmesi talebiyle iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.



Şüpheli Y.S hakkında olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ile otobüs şoförüne yönelik söz ve beyanları nedeniyle hakaret ve tehdit suçlarından dolayı ayrıca soruşturma yürütülmektedir.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadın, yolculardan birine yönelik ‘seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım, polis benim emrimde’ şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklanmıştı.