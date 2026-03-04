Yeni düzenlemeyle SGK prim borçlarında teminat koşulu büyük ölçüde gevşetildi. 250 bin TL’ye kadar olan borçlar için artık teminat aranmayacak. Bu adım, özellikle küçük esnaf ile tarım Bağ-Kur sigortalılarının yapılandırma sürecinde karşılaştığı önemli bir engelin kaldırılmasını sağladı.

ESNAF VE ÇİFTÇİLER İÇİN RESMİ İŞLEMLER KOLAYLAŞIYOR

Bağ-Kur kapsamında yer alan sigortalılar, borçlarını taksitlendirmeleri halinde “Borcu Yoktur” belgesi alabilecek. Bu sayede borçlular; banka işlemleri, ruhsat yenileme, teşvik başvuruları ve kamu işlemlerini sorunsuz şekilde sürdürebilecek.

TAKSİT BOZULMASI DAHA ZOR HALE GELDİ

Ödeme planına uymakta zorlananlar için SGK önemli bir esneklik daha tanıdı. Taksit ihlal sayısı 3’ten 4’e yükseltildi. Ancak dördüncü ihlalin aynı takvim yılı içinde gerçekleşmesi halinde yapılandırma iptal edilecek. SGK, bu uygulamayla hem disiplin hem de anlayış dengesini korumayı amaçlıyor.

DÜŞÜK GELİRLİLER İÇİN YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

Yeni düzenlemede sosyal boyut da öne çıktı. Geliri sınırlı olan borçlular için ilk 6 ay düşük taksitli ödeme seçeneği sunuldu. Kademeli ödeme modeliyle borçların daha sürdürülebilir şekilde tahsil edilmesi planlanıyor.

“ÜRETİM VE İSTİHDAM KORUNACAK”

SGK yetkilileri, yapılan değişikliklerin esnafın, çiftçinin ve işverenin ayakta kalmasını hedeflediğini vurguladı. Teminat kolaylığı ve ödeme esnekliğinin, üretimin ve istihdamın devamı açısından kritik bir adım olduğu ifade edildi.