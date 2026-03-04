İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla kamuoyunda tanınan isimlere yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor. Ünlülere uzanan inceleme kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de 16 Şubat’ta ifade vermek üzere çağrılmıştı.

NEGATİF ÇIKTI

20 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade veren Lal Denizli'ye, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından kendisinden alınan kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle uyuşturucu testi yapılmıştı. Halk TV'nin haberine göre, Adli Tıp Kurumu (ATK), test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Yapılan testlerin tüm sonuçları negatif çıktı.