Geçtiğimiz Mart ayında kalça ve bacak ağrılarıyla hastaneye başvuran Emrah Akçaalan’a yapılan testler sonucunda kemik tümörü teşhisi konuldu. Uludağ Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nde başlayan tedavi sürecinde kemoterapi uygulanmasına rağmen tümörün yayılması durdurulamayınca 16 Eylül’de sol bacağı ampute edildi.

Aileye ulaşan İnegöl Yardım Derneği, protez bacak temini için başlatılan çalışmada, toplanan 250 bin lira bağış ile İnegöl’deki bir iş insanının verdiği 250 bin lira destek sayesinde Emrah Akçaalan’a protez bacak takıldı. Sol bacağındaki ameliyattan kısa süre sonra Emrah Akçaalan’ın sağ bacağında da ağrılar başladı. Yapılan tetkikler, hastalığın nüksettiğini gösterdi.

Uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde tedavisi devam eden

Akçaalan, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vefat eden genç, bugün kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığına defnedildi.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.