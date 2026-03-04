Adalet Bakanı Akın Gürlek, gelecek ay TBMM’ye sunulması planlanan 12. Yargı Paketi kapsamında gayrimenkul satışlarında önemli bir düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle, tapuda belirli bir tutarın üzerindeki taşınmaz devirlerinde tarafların avukat aracılığıyla temsil edilmesi zorunlu hale getirilecek.

Geçen yıl Türkiye genelinde bir milyonu aşkın taşınmaz satışı yapıldığını hatırlatan Gürlek, İstanbul 2 No’lu Barosu’nun Sultangazi’deki Sultan Kasrı’nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bu adımın hem avukatların mesleki haklarını güçlendireceğini hem de işlemlerin daha güvenli yürütülmesini sağlayacağını ifade etti.

AVUKATI OLMAYAN DAİRESİNİ SATAMAYACAK

Bakan Gürlek, salondaki avukatlara müjdeyi vererek şunları söyledi “Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde savunmanın güçlendirilmesi için temel hedeflerimizi belirledik. İnşallah 12. pakette, tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz. Bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza küçük de olsa bir fayda sağlaması açısından önemli.” Gürlek ayrıca Hukuk Genel Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne gerekli talimatları verdiğini belirtti. Yeni düzenlemenin Meclis tarafından onaylanması hâlinde avukatı olmayan kişiler yüksek değerli taşınmaz satışlarını yapamayacak.