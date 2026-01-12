T.C.

BURSA

6. AİLE MAHKEMESİ

İLAN





Sayı : 2022/980 Esas

Konu : İlan Metni

Davacı , NOUR BIJO ile Davalı, SAMER ŞEYH MIMO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

SAMER ŞEYH MIMO'nun tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Gerekçeli Kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın hüküm kısmında özetle; " Davacının davasının KABULÜ ile, ******* Yabancı kimlik nolu, Mohamad Abdulrazzak ve Ranıa kızı 09/01/1994 Aleppo doğumlu NOUR BIJO ile ******** Suriye Vatandaşlık nolu Abdulvahab ve Fatıma oğlu 02/02/1983 Halep doğumlu SAMER ŞEYH MIHO 'nun TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, tarafların müşterek çocukları Abdulvahap, Muhamed ve Meryem'in velayetinin davacı anneye bırakılmasına, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 353. maddesi uyarınca, çocuk üzerinde kayıtlı herhangi bir mal varlığının olmadığının anlaşılması nedeniyle velayeti kendisinde kalan tarafın çocuğun mal varlığı yönünden hesap vermekte yükümlü tutulmasına yer olmadığına, çocuğun mal varlığında bir değişiklik olması halinde mahkememize bilgi vermesi yönünden ihtarat yapılmasına, (yapıldı). Velayeti davacı anneye bırakılan müşterek çocuklar ile baba arasında her ayın 1. ve 3. Hafta sonu Cumartesi günü saat 10:00 ile saat 17:00 arası, dini bayramların 2. günleri saat 10.00 ile saat 17.00 arası görüşmesi şeklinde şahsi ilişki kurulmasına, şahsi ilişkiye dair kararın boşanma kararı kesinleşinceye kadar tedbiren devamına, şahsi ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin ihtarına, ( ihtar edildi) Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100.000,00 TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100.000,00 TL maddi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, davacının yoksulluk nafakası talebinin kabulü ile kararın kesinleşmesine müteakip aylık 2.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın kararın kesinleşmesini takip eden her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında artırılmasına, velayeti anneye bırakılan müşterek çocuklar için aylık 1.000,00'er TL iştirak nafakasının kararın kesinleşmesine müteakip davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakaların kararın kesinleşmesini takip eden her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında artırılmasına, mahkememizce davacı ve müşterek çocuklar lehine dava tarihinden itibaren aylık 1.000,00'er TL tedbir nafakası bağlanarak bu nafakaların karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dosyada davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden, dava açılışta alınmayan 80,70 TL başvuru ve 615,40 TL peşin harç toplamı ile suç üstü ödeneğinden karşılanan 389‬,00 TL tebligat ve müzekkere ile 32.568,00 TL ilanen tebliğ masrafı olmak üzere toplam 32.957‬,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına, Yargılama sırasında davacı tarafça yapılan 197,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T gereğince hesaplanan maktu 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı."

Davalı SAMER ŞEYH MIMO iş bu Gerekçeli kararı tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılması hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.