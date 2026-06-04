T.C.

BURSA

9. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2023/582 Esas

DAVALI : LEAH B.DUMANGAN KALMA

Davacı FEYZİ KALMA, Davalı LEAH B.DUMANGAN KALMA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Feyzi Kalma tarafından 03/08/2023 tarihli dava dilekçesinde; '' davalı ile 2022 yılından beri evli olduklarını, müşterek çocuklarının bulunmadığını, Filipinlerde evlendiklerini, evliliklerinin yaklaşık 14 ay sürdüğünü, dillerinin farklı olduğunu, fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, aralarında kültür, dil farkları nedeniyle tartışmalar yaşandığını, evli kalmalarının imkansız bir hal aldığını bu nedenlerle davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir." talep ettikleri anlaşılmakla; Filipinler Cumhuriyeti Uyruklu LEAH B.DUMANGAN KALMA 'nun 29/09/2026 günü saat 09:33'da Bursa 9. Aile Mahkemesi duruşma salonunda (C blok kat:1) hazır bulunması aksi halde "Tebliğden iki haftalık kesin sürede H.M.K.'nun 129. md. göre cevap dilekçesi verilebileceği, aksi halde H.M.K.'nun 128. md. göre dava dilekçesindeki vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, H.M.K.'nun 129/2 yollamasıyla 121. md. göre, cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin davacı sayısından bir fazla olacak şekilde Mahkememize verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyaların bildirilmeniz ve Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. ( İlanen tebliğ son ilan tarihiden 7 gün sonra yapılmış sayılır.) HMK139.Mad.