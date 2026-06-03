Olay, Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir zincir market şubesinde meydana geldi. İddiaya göre market içerisinde hareket ettirilen alışveriş arabası, çalışan Elif Ş. (45)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek yere düşen kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çalışan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ