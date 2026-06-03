En dikkat çeken operasyonların başında 2023 yılında gerçekleştirilen ve kamuoyunda “Çete Operasyonu” olarak bilinen organize suç örgütü operasyonu geldi. Yüzlerce güvenlik personelinin katıldığı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son yıllarda onlarca operasyon düzenlendi. Kenevir, metamfetamin, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaymakam Eren Arslan’ın da başarılı operasyonlar sonrası güvenlik güçlerini tebrik ettiği açıklandı.

2024 ve 2025 yıllarında ise organize suç, ruhsatsız silah, kaçak göçmen organizatörleri ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Son olarak 2026 yılında gerçekleştirilen ve yaklaşık 500 jandarma personelinin katıldığı büyük narkotik operasyonu, İnegöl tarihinin en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl’de son yıllarda gerçekleştirilen bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin organize suç ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılığını ortaya koyarken, ilçede huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü gösterdi.