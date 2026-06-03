Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Nesine 2. Lig gruplarının kura çekiminin 7 Haziran Pazar günü Ankara’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi, JW Marriott Hotel Ankara’da düzenlenecek olan TFF Olağan Mali Genel Kurulu’nun ardından Ancyrа Salonu’nda yapılacak.

İnegölspor ve Kafkasspor İçin Kritik Gün

İnegölspor’un yanı sıra tarihinde ilk kez 2. Lig’de mücadele edecek olan Kafkasspor’un rakipleri bu kura çekimiyle netleşecek. İki kulüp de yeni sezonda hangi takımlarla karşı karşıya geleceğini öğrenerek hazırlıklarını buna göre şekillendirecek.