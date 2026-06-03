Yaz mevsiminde deniz, havuz ve sık banyo nedeniyle kulağın suyla temasının arttığını belirten Medicana International Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Atilla Tekat, dış kulak yolunda gelişen enfeksiyonların ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekti.

"Tedavi edilmezse büyük sağlık sorunlarına yol açabilir"

Yüzücü kulağı olarak bilinen hastalığın tedavi edilmezse kulak yolunun tamamen kapanması, ağrının şiddetlenmesi ve işitmenin azalması gibi sorunlara neden olabileceğine değinen KBB Uzmanı Prof. Dr. Atilla Tekat, "Yaz aylarında özellikle havuz ve deniz aktiviteleri çok fazla arttığı için yüzücü kulağı dediğimiz durum, kulak kepçesinden kulak zarına kadar olan dış kulak yolunun boylu boyunca uzanan bir enfeksiyonunu ifade eder. Bunun gelişmesinde hastalarda ilk olarak kulak yolunda, kulak kepçesi hareketleriyle artan ağrı görülür ve daha sonra akıntıyla birlikte seyredebilir. Bunun ortaya çıkmasındaki en büyük sebeplerden biri, dış kulak yolunun devamlı suyla temas etmesidir. Dış kulak yolumuzun girişinde serümen dediğimiz, halk arasında kulak kiri olarak bilinen ancak aslında koruyucu bir salgımız vardır. Bu salgı özellikle dışarıdan gelen mikroplara karşı koruyucu özelliğe sahiptir ve ortamı asidik hale getirerek bunların çoğalmasını engeller. Ancak suyla çok temas edildiğinde veya kulağımızı çok karıştırıp temizlemeye çalıştığımızda, farkında olmadan burada enfeksiyon gelişmesini kolaylaştırıyoruz. Bu hastalık başladığında ilk olarak kulak kepçesinin hareketleriyle ağrılı bir tablo ortaya çıkıyor. Eğer tedavi edilmezse ilerleyen durumlarda dış kulak yolunun tamamen kapanması, ağrının şiddetlenmesi ve işitmenin düşmesiyle seyredebiliyor" dedi.

"Kulağımızı karıştıracağımız herhangi bir sivri cisim, kulak enfeksiyonunun gelişmesini kolaylaştırıyor"

Sadece nemli kulakların hastalığa sebebiyet vermeyeceğini ve sivri cisimlerle kulakların karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Atilla Tekat, "Tedavisinde mutlaka bir kulak, burun ve boğaz hekiminin hastayı görüp değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü aynı bölgede birçok hastalık yer alabiliyor. Dış kulak yoluna baktığımızda bütün tabloyu görebiliyoruz. Hem endoskopik muayene ile hem de otoskopla yapılan değerlendirmelerde enfeksiyon çok iyi bir şekilde incelenebiliyor. Özellikle kapanan kulaklarda ödemin giderilmesi için, eğer damlalar yeterli olmayacaksa önce dış kulak yoluna tampon koyup genişlettikten sonra tedavi uygulamak gerekiyor. Yüzücülerde görülmesinin en büyük sebeplerinden biri de dış kulak yolunu gereksiz yere kurcalamaktan kaynaklanıyor. Ucu pamuklu kulak çubukları da dahil olmak üzere kulağımızı karıştıracağımız herhangi bir sivri cisim, kulak yolundaki bütünlüğü bozduğu için enfeksiyonun gelişmesini kolaylaştırıyor. Özellikle ortamda bulunan mantarlar da işin içine karıştığında miks enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Dış kulak yolu enfeksiyonlarının birbirine bulaşması söz konusu değil. Bu açıdan rahatız ancak hastayı oldukça ağrılı günler bekliyor olabilir. Bunun için mutlaka KBB hekiminin değerlendirmesiyle tedaviye bir an önce başlanması gerekiyor" diye konuştu.

"Denizden veya havuzdan çıkıldığında kulakları çok iyi kurulamak gerekiyor"

Suyla temasın ardından kulak içlerinin sivri olmayan cisimlerle iyice kurulanması ve nemli bırakılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tekat, "Bundan korunmanın en büyük yolu denize girdiğimizde, banyodan çıktığımızda ya da hamamdan sonra kulak yolumuzu iyi bir şekilde kurulamak. Dış kulak yolunun ön tarafı kıkırdak, arka tarafı kemik yapı olduğu için bunların birleştiği yer özellikle daralma gösteriyor ve dış kulak yolundaki kirler burada birikerek suyla temas sonrasında şişip içeride sıvı kalmasına neden olabiliyor. Bu tip hastalıkların gelişmemesi için bunların temizlenmesi gerekiyor. Ancak bunu yapmak için sivri bir cisimle dış kulak yolunu kaşıdığımızda veya zorladığımızda, dış kulak yolu bütünlüğü bozuluyor ve enfeksiyona zemin hazırlanıyor. Bundan korunmak için öncelikle dış kulak yolunu gereksiz yere karıştırmamak gerekiyor. Ayrıca denizden veya havuzdan sonra çok iyi şekilde kurulanmak gerekiyor. Ağrı ve tıkanıklık hissedildiğinde de beklemeden bir KBB hekimine görünmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kulak içi pamukla kurutulabilir, nemli bırakılmayan kulakta sorun olmaz"

Sivri cisimler yerine pamuk ile kulak temizliği ve kurulamasının yapılmasının daha sağlıklı olacağını vurgulayan Prof. Dr. Tekat, "Kulak yolunuz tamamen normal ve kulak serümeninizde bir problem yoksa, kulak zarınızda da herhangi bir perforasyon yani delik söz konusu değilse suyla karşılaşmada kulağı kapatmaya gerek yok. Oraya giren su, normal şartlarda girdiği gibi çıkabiliyor. Ancak bazen dış kulak yolundaki kemik çıkıntıları sıvının dışarı çıkmasını zorlaştırabiliyor. Bunun için boş bir pamuğu fitil şeklinde yapıp kulak kepçesini arkaya ve yukarı doğru çekerek kulak yolunu düzleştirdikten sonra pamuğu hafifçe içeriye yerleştirip çevirerek kurulama yapılabilir. Kulak yolunu nemli bırakmadığımız takdirde bir sorun olmaz. Çünkü enfeksiyonun gelişmesinde nemli ve kapalı ortam, bakteri ve mantarların üremesi için uygun bir zemin oluşturur" ifadelerini kullandı.