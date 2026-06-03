İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2026 yılı TMO hububat alım fiyatlarına ilişkin üreticilere bilgilendirmede bulundu.

Çelik’in paylaşımına göre, 2026 yılı TMO hububat alım fiyatları 2. grup ürünler için ton başına makarnalık buğdayda 16 bin 500 TL, ekmeklik buğdayda 16 bin 500 TL, arpada ise 12 bin 750 TL olarak belirlendi.

Üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında dekara toplam 980 TL ödeme yapılacak. Ülke ortalama verimi dikkate alındığında bu desteğin ton başına 3 bin 14 TL’ye karşılık geldiği belirtildi.

Desteklerle birlikte üreticilerin eline ekmeklik ve makarnalık buğdayda toplam 19 bin 514 TL/ton, arpada ise 15 bin 764 TL/ton geçeceği ifade edildi.

TMO’nun hububat satışlarına 1 Ekim itibarıyla başlayacağı aktarılırken, satış fiyatlarının 2. grup makarnalık buğday ve ekmeklik buğday için 18 bin 500 TL/ton, 2. grup arpa için ise 14 bin TL/ton olarak belirlendiği kaydedildi.