T.C. BURSA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İL AN

DOSYA NO: 2025/672KARAR NO: 2025/762

Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından 06/11/2025 tarihli kararı ile verilen karar Mahmoud ve Fethiye oğlu, 29/04/1973 doğumlu sanık MOHAMED MAHMOUD MAHROUS KHEDR ELFARAS tüm aramalara rağmen bulunamamış , mahkeme kararıtebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat kanunun 29 mad.si gereğince;

1-Sanığın üzerlerine atılı sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan SONUÇ CEZA ; 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Karar verilmiş olup;Hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ayrıca bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezninde istinaf yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğunun belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE,Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.