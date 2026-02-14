Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Gökhan Yüksel, Semih Tuna
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş (Dk 89 Burak Aydın), Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Dk 77 Taha Cebeci), Enes Yılmaz
Sincan Belediye Ankaraspor: Hayrullah Mert Akyüz, Alper Tursun, Mete Yıldız, Abdussamed Karnuçu, Ali Aydemir (Dk 88 Halil İbrahim Esen), Berk Taşkın, Berkant Gündem (Dk 46 Şahin Fıstıkçı), Serkan Köse, Muhammet Demirci (Dk 73 Kerem Erener), Selman Enes Canlı (Dk 46 Oğuzhan Ayaydın), Çağrı Giritlioğlu (Dk 73 Yunus Metin)
Sarı kartlar: Çağrı Giritlioğlu, Ali Aydemir (Ankaraspor)
Kırmızı kart:
Goller: Kerem Dönertaş, Taner Gümüş (İnegölspor), Serkan Köse, Ali Aydemir (Ankara)
Maçtan önemli dakikalar
24'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Kerem'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
45+2'nci dakikada gelişen Ankaraspor atağında ceza sahasında topla buluşan Serkan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
52'nci dakikada gelişen Ankaraspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ali'nin vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
59'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Taner'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-2