Kırıkkale Belediyesi’nde Sevgililer Günü dolayısıyla yüzleri gülümseten bir sürpriz hazırlandı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün organizasyonunda, belediyenin farklı birimlerinde çalışan personel, eşlerini telefonla arayarak "Seni seviyorum" dedi. Beklenmedik anda gelen bu romantik sözler ise telefondaki eşleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Kimi "Başına taş mı düştü?" diye sorarken, kimi "Köyden kötü haber mi var?" diyerek endişelendi. Bazıları ise "İBAN at", "Ne oldu hayırdır?", "Bir şey yaptın galiba" ve "Bu işin içinde başka bir şey var" gibi esprili cevaplar verdi. Ortaya çıkan renkli diyaloglar hem çalışanlar hem de izleyenler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Kaynak: İHA