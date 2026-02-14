Bekiroğlu, "2025 yılına ait verilere göre, toplam ihracat 2 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Bu rakam, tekne refit hizmetleri ve bakım-onarım çalışmalarını kapsayan ‘refit’ projelerinden elde edilen gelirle desteklendi. 2025 yılında yapılan refit işlemleri yaklaşık 2 milyar dolara ulaşırken, Avrupa pazarında, en büyük rakipler Polonya ve Norveç olarak öne çıkıyor. Türkiye, yat sektöründe Avrupa’da önemli bir oyuncu. Türkiye’deki marina yetersizliği, özellikle yat turizminin gelişimi açısından engel. Marina yatırımları, ülke ekonomisine hem doğrudan hem de dolaylı olarak ciddi katkılar sağlıyor. Orta ölçekli bir marina yatırımının maliyeti 100 milyon doların üzerinde ve bu yatırımlar büyük altyapı çalışmaları gerektiriyor. Kitle turizmine kıyasla, yat turizmiyle gelen turistlerin harcamaları 8-10 kat daha fazla oluyor. Mega yatlarla gelen turistlerin harcamaları ise çok daha yüksek. Ayrıca, uygun marina fiyatları ve altyapı ile yatçılar, Türkiye’de kış aylarını geçirebilir, bu da bakım-onarım işlerinin artmasına ve yerli ekonominin farklı sektörlerinde olumlu etkiler oluşturmasına imkan tanıyor. Türkiye’deki marinalarda yapılan yatırımlar, tüm ekonomi ekosistemine dokunarak berber, manav ve kasap gibi sektörel alanlara kadar yayılıyor" dedi.

Kaynak: İHA