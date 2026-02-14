Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesinde Mustafa K.(67) bozulan 16 KJN 02 plakalı traktörünü tamir etmek için kapıyı açtı. Traktörün önünde tamirle uğraşan yaşlı adamın oğlu vitesi boşa almadan marşa bastı. Bir anda hareket eden traktörün altında kalan yaşlı adam ezildi. Ağır yaralanan adam haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ