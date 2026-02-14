Araştırmada 44 gönüllüden, kendileri ile kimliği gizli bir kişi arasında belirli miktardaki parayı nasıl bölüşeceklerine karar vermeleri istendi.

Deney sürecinde beynin ön kısmındaki frontal bölge ile arka kısmındaki paryetal bölgeye elektriksel uyarım uygulandı. Bu iki alan eş zamanlı olarak uyarıldığında, katılımcıların daha fazla para paylaşma eğiliminde olduğu tespit edildi.

Çalışmayı yürüten isimlerden Profesör Christian Ruff, elde edilen etkinin büyük olmadığını ancak tutarlı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu, paylaşma davranışında belirgin bir artış gözlemlediklerini ifade etti.

Davranış değişikliği ve tedavi umudu

Araştırmacılar, elde edilen bulguların temel insan davranışlarının arkasındaki mekanizmaları aydınlatmanın yanı sıra bazı beyin bozukluklarının tedavisinde de yararlı olabileceğini öngörüyor. Profesör Ruff, başkalarının bakış açısını dikkate alamayan ve sürekli bencilce davranan sosyal davranış bozukluklarına sahip kişilerde bu yöntemin kullanılabileceğini ifade etti.

Deneyde gözlemlenen etkiler kısa süreli olsa da uzmanlar, uzun vadeli bir değişim için uygulamanın tekrarlanması gerektiğini vurguluyor. Ruff, bu durumu spora gitmeye benzeterek, tek bir antrenmanın vücudu değiştirmeyeceğini ancak düzenli tekrarın kalıcı sonuçlar doğuracağını belirtti.

Empati ve karar verme mekanizması

Bu çalışma, katılımcıların para paylaşma oyunu sırasında beyin aktivitelerinin izlendiği önceki bir araştırmaya dayanıyor. Önceki çalışmada, daha fazla para paylaşıldığında beynin karar verme ve empati bölgelerinin aynı frekansta "iletişim kurduğu" tespit edilmişti. Yeni deneyle birlikte, dışarıdan müdahale ile bu bölgeler arasındaki iletişimin tetiklenebileceği ve insanların daha özverili kararlara yönlendirilebileceği kanıtlanmış oldu.

Araştırma ekibinden Dr. Jie Hu, çalışmanın en yeni yanının neden-sonuç ilişkisini ortaya koyması olduğunu söyledi. Hu, hedeflenmiş ve cerrahi müdahale gerektirmeyen bir stimülasyonla belirli bir beyin ağındaki iletişimin değiştirilmesinin, insanların kendi çıkarları ile başkalarının çıkarları arasındaki dengeyi nasıl kurduklarını doğrudan etkilediğini vurguladı.