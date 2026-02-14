Bugün saat 14.34'te Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi depremin 5.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve merkez üssünün Mustafakemalpaşa olduğunu açıklamıştı. Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan bir açıklama geldi.

Bektaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunda gerçekleşti.

Batıda Gönen- Manyas 1953-1964 M 7 depremleri.

KAF nın Kuzey Kolundan Güney Kola stres transferi

2025 den beri Bursa çevresinde oluşan M4 ler.

Risk faktörleridir. Ancak şu an panik yok."