Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/319 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/319 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi 562 ada, 4 nolu parselde, Bodrum kat 1 Bağımsız Bölüm no ile, 8/53 Arsa Payıyla, Konut Bağımsız Bölüm Niteliği ile 3 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası ana taşınmaz niteliği ile 175,34 m2 alanda, tam hisse ile ZE** oğlu MU** VE** adına Kat Mülkiyetli olarak kayıtlıdır. Blokta 5 adet daire mevcuttur, yapı yıpranma payını % 10 olarak tespit etmekteyiz, daire, antre, salon, 2 oda, açık mutfak, cephesiz karanlık kiler mahalli ve banyodan müteşekkildir, kapısı çelik, iç kapılar ahşap prese kapı, pencereler pvc doğramadır, döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır,duvarlar saten boya, ıslak hacimlerde seramik kaplıdır, tavanlarda kartonpiyer tatbik olunmuştur, mutfakta mermerit tezgah ve suntalem dolap mevcuttur, banyoda, duşa kabin, klozet ve hilton tipi lavabo mevcuttur, daire doğalgaz kombi sistem ısıtmalı olmakla birlikte kombi cihazı takılmamıştır, daire net 73,47 m2 alanındadır, daire cadde kotundan yaklaşık 1,50 m aşağıda kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri dikkate alınarak bodrumkat 1 Bağ. Böl. nolu dairenin keşif tarihi itibarıyla 2.000.000-TL'sıdır.

Adresi : Adalet Mahallesi Göktaş Mevkii 562 Ada 4 Parsel Osmangazi / BURSA

İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 2 Kat Yapılaşma Koşuluyla Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaza ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde, 3 Adet Beyan, 1 adet 'Hisse Üzerinde İcrai Haciz' Şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:24

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:24

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:24

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.